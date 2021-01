“Voglio ringraziare le tante e tanti cittadini perbene, che in queste ore, stanno contattato via mail e social Kyma Ambiente comunicandoci notizie utili alla individuazione dei figuri e del luogo ove si e’ consumato questo vero e proprio reato.

Grazie a nome dei nostri operatori. Grazie perche’ a Taranto, nonostante questi figuri, c’e’ davvero ancora tanta speranza. Questione di ore. Al Comandante della Polizia Municipale il plauso per l’azione messa in campo.”

Con questo messaggio sui social Giampiero Mancarelli, presidente di Kyma Ambiente ex Amiu, commenta un video che sta girando sui social e sui media di tutta Italia e vede delle persone che lanciano un frigorifero da un balcone in strada.