Lo stadio “Erasmo Iacovone” non sarà disponibile per la partita casalinga del prossimo 18 settembre.

L’assessore ai Lavori Pubblici Cosimo Ciraci lo ha comunicato alla società Taranto F.C. 1927, argomentando che attualmente, e per lo stato del procedimento che vede coinvolti altri enti oltre il Comune di Taranto, l’ente non può garantire l’utilizzo dell’impianto per il prossimo turno utile di campionato.

L’assessore Ciraci si è riservato di aggiornare tempestivamente la società sportiva nell’eventualità di nuovi sviluppi della vicenda.