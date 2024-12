Pubblicità in concessione a Google

Si arricchisce l’offerta dei trattamenti non chirurgici effettuati presso l’ospedale SS. Annunziata di Taranto. La struttura di Radiologia Interventistica ha introdotto una tecnica mini-invasiva, non chirurgica, per il trattamento delle varici e dell’insufficienza venosa degli arti inferiori.

La patologia varicosa degli arti inferiori è una condizione cronica che interessa le vene superficiali degli arti inferiori, come la grande safena, la piccola safena e/o loro collaterali. Ampiamente diffusa nella popolazione adulta, colpisce prevalentemente il sesso femminile. Le varici degli arti inferiori si sviluppano a causa di una incontinenza del sistema valvolare venoso che normalmente impedirebbe il reflusso di sangue nelle zone periferiche.

A questa incontinenza segue uno “sfiancamento” progressivo delle vene superficiali, fino al manifestarsi delle varici. Sintomi comuni di questa patologia sono il senso di pesantezza alle gambe, crampi notturni, prurito e comparsa di edema. Frequenti sono anche le manifestazioni cutanee come arrossamento, macchie scure e secchezza.

La diagnosi di questa patologia si basa sulla evidenza clinica e sul rilievo eco-color doppler.

«In modo ormai routinario siamo in grado di trattare le varici e l’insufficienza venosa mediante una tecnica percutanea mini-invasiva, non chirurgica – afferma il dottor Carmine Di Stasi, direttore della struttura complessa di Radiodiagnostica del SS. Annunziata – Eseguito in regime di day-hospital, tale trattamento si basa su una tecnica endovascolare, attraverso un catetere dedicato, che associa un’azione irritativa meccanica ad una chimica sclerosante».

«Questa nuova tecnica rappresenta un ulteriore passo avanti nell’offerta sanitaria di Taranto – dichiara Vito Gregorio Colacicco, direttore generale della ASL Taranto – Innovazione e competenza professionale trasformano quotidianamente il nostro sistema sanitario, migliorando l’assistenza ospedaliera e territoriale».

Il servizio di diagnostica e interventistica dell’insufficienza venosa è disponibile dal lunedì al venerdì presso il reparto di Radiologia dell’Ospedale SS. Annunziata di Taranto, previa prenotazione CUP.