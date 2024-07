Pubblicità in concessione a Google

Nel mese di agosto, il Servizio Farmaceutico Territoriale posto in Via Minniti 152 osserverà i seguenti orari di apertura: sarà operativo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e tutti i martedì anche nel pomeriggio dalle ore 14:30 alle 15:30.

Chiuso sabato, domenica e Ferragosto.

“Quest’anno, insieme al direttore della struttura complessa Area gestione del Servizio farmaceutico dottor Francesco Colasuonno, per la Farmacia territoriale di Via Minniti, abbiamo voluto garantire l’apertura pomeridiana del martedì anche nel mese di agosto – ha affermato il Direttore Generale Gregorio Colacicco – Seppur con orario ridotto rispetto al resto dell’anno, l’apertura pomeridiana del martedì permette alle persone di potersi organizzare meglio per il ritiro dei farmaci indispensabili per le proprie cure”.