Taranto – Picerno: tutto pronto per la grande sfida del Taranto in serie C valevole per il Secondo turno dei Playoff. La squadra rossoblù di mister Eziolino Capuano è pronta per la sfida con la formazione potentina.

La partita si giocherà allo stadio Erasmo Iacovone alle 20.30.

I convocati per il Taranto

Mister Ezio Capuano ha diramato la lista dei convocati per il match con il Picerno, in programma sabato 11 maggio alle ore 20:30 presso lo stadio Erasmo Iacovone.

PORTIERI: Vannucchi, Costantino

DIFENSORI: Enrici, Luciani, Miceli, Riggio, Travaglini

CENTROCAMPISTI: Calvano, Ferrara, Fiorani, Ladinetti, Mastromonaco, Matera, Papaserio, Valietti, Zonta

ATTACCANTI: Bifulco, Capone, De Marchi, Fabbro, Kanoute, Simeri, Orlando

Taranto – Picerno: dove vederla in TV e Streaming

Per chi volesse è possibile seguire la partita anche da casa in diretta tv.

Taranto-Picerno: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Taranto-Picerno

• Data: sabato 11 maggio 2024

• Orario: 20:30

• Canale TV: Sky Sport 254, Antenna Sud

• Streaming: Sky Go, NOW