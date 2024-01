Pubblicità in concessione a Google

Per fortuna è finita bene una vicenda che poteva trasformarsi in tragedia.

Ancora un intervento provvidenziale quello della Polizia di Stato, intervenuta prontamente per salvare una donna che aveva scavalcato la rete di protezione con l’intuibile intenzione di lanciarsi nel vuoto.

Il personale della Polizia Stradale in servizio nel tratto Autostradale Taranto Nord, impegnato nei consueti servizi di vigilanza stradale, mentre transitava sulla A/14 in direzione di Bari, ha notato una donna che stazionava sul cavalcavia, oltre la rete di protezione. Intuendo le intenzioni della signora, dimostrando prontezza di riflessi e preparazione, i poliziotti si sono attivati per bloccare il traffico, al fine di scongiurare qualsiasi pericolo anche per gli automobilisti in transito. Con voce rassicurante e pacata, vincendo le ritrosie al dialogo della donna, poliziotti sono riusciti ad instaurare un colloquio ed a rassicurarla fin quando, anche grazie all’ausilio dei Vigili del Fuoco, si è riusciti ad afferrare la donna, traendola finalmente in salvo. Scongiurato il peggio, la donna, si è resa conto del grave rischio corso e della gravità del gesto che stava per compiere, ha abbracciato i poliziotti ringraziandoli per averla fatta desistere dal compiere un gesto al quale non ci sarebbe stato rimedio.