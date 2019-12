Un tarantino da qualche tempo era sotto l’attenzione dei “falchi” della Squadra Mobile, perché sospettato di spacciare droga.

Più volte era stato notato, durante i servizi di appostamento, salire in casa e ridiscendere dopo pochi istanti per incontrarsi con giovani assuntori di sostanze stupefacenti che nervosamente attendevano in strada. Decisi a porre fine all’illecita attività i poliziotti hanno deciso di perquisire l’appartamento del probabile “pusher”. Ben nascosto sotto il lavello, all’interno di un doppiofondo ricavato in un contenitore di plastica adibito comunemente al deposito dei rifiuti domestici, un borsello di stoffa con due panetti di hashish per complessivi 200 grammi circa e altre cinque dosi già confezionate in singole bustine di cellophane trasparente e pronte per lo spaccio per altri 17 grammi.



In uno stanzino, i “ falchi” hanno poi recuperato 28 cartoni di fuochi d’artificio detenuti in quantità maggiore alla prevista normativa in materia, che con molta probabilità sarebbero stati immessi nel mercato illegale dei “botti di fine anno” fra qualche giorno. L’uomo è stato arrestato ed accompagnato presso la Casa Circondariale del capoluogo .