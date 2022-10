Pubblicità in concessione a Google

L’ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana comunica che Domenica 30 Ottobre 2022 ore 10.55 la S. Messa andrà in onda su RaiUno a partire dalle ore 10.55 dalla Cattedrale di San Cataldo in TARANTO.

Pubblicità in concessione a Google

Lo stesso avverrà Martedì 01 Novembre 2022 ore 10.55. La S. Messa andrà in onda su RaiUno a partire dalle ore 10.55 dalla Cattedrale di San Cataldo in TARANTO in occasione della Festa di Tutti i Santi.