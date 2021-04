Pubblicità in concessione a Google

Taranto, 16 aprile 2021 – Sabato 17 e domenica 18: vaccinazione in auto, al Centro Commerciale “Porte dello Jonio”

Sabato 17 e domenica 18 aprile, dalle 8 alle 20, i residenti a Taranto e provincia potranno vaccinarsi nell’area parcheggio del Centro Commerciale Porte dello Jonio, predisposta per l’iniziativa.

In particolare: SABATO 17 APRILE potranno vaccinarsi le persone con età compresa tra i 70 e i 79 anni, nati quindi tra il 1942 e il 1951. DOMENICA 18 APRILE potranno accedere le persone con età compresa tra i 69 e i 79 anni, nate quindi tra il 1942 e il 1952.

L’accesso non richiede prenotazione ed è riservato a cittadini che non si trovano in condizione di estrema vulnerabilità o con diversabilità grave. Il vaccino di elezione che sarà somministrato è AstraZeneca (Vaxzevria) fino ad esaurimento delle disponibilità giornaliere delle dosi. Saranno operative tre postazioni vaccinali in modalità drive-through: chi desidera vaccinarsi approfittando di questa iniziativa, la prima nel suo genere in Asl Taranto, potrà recarsi in auto presso il parcheggio del Centro Commerciale e tutte le fasi del vaccino saranno effettuate restando nel proprio mezzo. In ogni veicolo è consentito il numero massimo di tre persone ed è obbligatorio l’uso di mascherina, come da disposizioni anti Covid-19 vigenti. Per agevolare le operazioni, è consigliato indossare un abbigliamento che faciliti la somministrazione del vaccino.

Sono state previste due vie di accesso al centro commerciale per facilitare maggiore ingresso di popolazione possibile. All’imbocco al centro, apposito personale ASL provvederà al controllo dei documenti di identità e dei requisiti tecnici e sanitari per accedere alla vaccinazione, valuterà se il consenso informato è correttamente compilato, provvedendo eventualmente con le integrazioni necessarie. Si invita pertanto il cittadino a munirsi di consenso informato e scheda anamnestica già compilato e firmato.

Dopo la profilassi e la somministrazione del vaccino, un’apposita area di sosta accoglierà l’utenza per i 15 minuti di attesa previsti post-vaccino. Ad ogni cittadino vaccinato sarà dato appuntamento per la seconda dose.

L’ASL Taranto rende disponibile il numero 099 4585990, attivo sabato 17 e domenica 18, per informazioni generali sulle due giornate straordinarie di vaccinazione.

Info per raggiungere il drive-through del Centro Commerciale Porte dello Jonio: SS 7ter via per San Giorgio Jonico e ingresso da Viale Pietro mandrillo.

“Si tratta della prima esperienza in assoluto di questa tipo in ASL Taranto” dichiarano dall’ASL – “con massima facilità di accesso per chi vuole essere vaccinato contro il Covid e rientri nelle coorti di nascita previste dalle disposizioni regionali”.