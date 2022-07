Pubblicità in concessione a Google

Taranto continua a essere la location ideale per molte produzioni cinematografiche e per la tv.



Si stanno girando in questi giorni le scene per “Sei sorelle”, la nuova fiction di Rai Uno.

La serie è proprio ambientata a Taranto.

Sinossi: Anna, Michela, Alessia, Viola, Aysha, Giulia sono sei donne di oggi, ciascuna con una storia, ciascuna legata all’altra da un segreto: la scomparsa di Leila e del suo patrigno Gregorio. Anna Conti è il Pubblico Ministero a cui è stata affidata l’indagine, colei che senza tregua cercherà di risolvere il caso che, suo malgrado, la costringerà a fare i conti con il proprio passato e il proprio presente, intrecciando la sua storia a quella delle altre cinque donne. Michela, la zia di Leila, è un cardiochirurgo che lavora in ospedale ed è oggetto di mobbing; Alessia, l’allenatrice di atletica, che rivive un abuso subito in famiglia in giovane età; Viola, la vicina di casa di Leila, che ha avuto una relazione extraconiugale con Gregorio; Aysha, una ragazzina pakistana compagna di classe di Leila, e infine Giulia, la madre di Leila, la cui morte nasconde una rivelazione che è anche la chiave di volta dell’indagine. Il mistero diventa il luogo delle indagini e le indagini il luogo naturale del racconto dei segreti più intimi delle protagoniste