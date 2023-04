Taranto unica tappa italiana del World Cruise, la Crociera che in 116 giorni girerà il Mondo

Pubblicità in concessione a Google

Taranto è l’unica nuova meta italiana della prossima edizione della World Cruise.

Una crociera intorno al mondo che prevede 116 giorni di navigazione, 51 destinazioni in 26 paesi diversi e dove la capitale ionica compare come novità assoluta per i passeggeri della compagnia statunitense.

Taranto si inserisce perfettamente nell’itinerario con una proposta turistica attrattiva grazie ad un ricco patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico.

La città di Taranto si posiziona, grazie all’inserimento dei numerosi scali croceristici e la vincita di Best destination ai Seatrade Cruise Awards, nello scenario mediterraneo come porto d’eccellenza e meta di nicchia per i viaggiatori nazionali e internazionali.