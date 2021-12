Taranto: manutenzione straordinaria per villetta confiscata che sarà utilizzata dai Carabinieri

Pubblicità in concessione a Google

Inizieranno a gennaio i lavori necessari ad adattare alla sua nuova funzione istituzionale la villetta di via delle Azalee a Taranto, diventata di patrimonio statale a seguito di confisca definitiva, una decina di anni fa.

L’unità immobiliare, inserita in un complesso residenziale ha la classica conformazione della villetta a schiera con giardino ed è composta da un piano interrato per locali di deposito e garage, da piano terra con la zona living e primo piano adibito a zona notte completo di balconi a livello e servizi igienici. L’intervento di manutenzione straordinaria, che è stato già affidato alla ditta che se ne occuperà, consentirà di rimettere in funzione lo stabile che sarà utilizzato per alloggi di servizio per l’Arma di Carabinieri.

