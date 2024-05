Pubblicità in concessione a Google

60 visite gratuite per la prevenzione dei tumori della bocca, offerte da MT Dental Clinic Taranto nello Screening Day del 4 maggio, organizzato anche con la collaborazione della Lilt di Taranto.

Il tumore orale è una problematica sempre più in rapida e pericolosa ascesa, soprattutto nei giovani. Nel 2022 l’incidenza è stata di 1 persona su 10 e chi è stato colpito non presentava i classici fattori di rischio come il fumo, l’alcol o l’infezione da HPV.

Ad oggi l’unica arma che abbiamo per combattere questo male è la prevenzione e siamo in grado di attuarla solo grazie alle visite di controllo specialistiche e ai nuovissimi test Biologici Molecolari che consentono di diagnosticare in breve tempo e con maggiore accuratezza i tumori della bocca.

Per questo motivo abbiamo organizzato una giornata di screening gratuito, in collaborazione con la Lilt Taranto, L’Associazione Italiana Odontoiatri di Taranto e la Fondazione ANT Franco Pannuti, in cui uno staff di medici esperto di tali problematiche tra cui il dott. Massimo Angelucci da Grosseto, il dott. Massimo Manzo e il dott. Francesco Tarallo, sarà a disposizione dei primi 60 che riusciranno a prenotarsi per effettuare la visita specialistica gratuita.

Ti aspettiamo sabato 4 maggio per compiere insieme un semplice gesto che ti potrà cambiare la vita! Per prenotare lo screening gratuito è possibile inviare una mail all’indirizzo info@mtdentalclinic.it oppure telefonare ai numeri: 320 7417 523 – 347 2871 442