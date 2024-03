Pubblicità in concessione a Google

Il 14 Marzo ricorre la Giornata Mondiale del Rene, nata per sensibilizzare la popolazione sulla crescente incidenza delle patologie renali e sulle strategie di prevenzione e di diagnosi precoce.

Il tema scelto quest’anno dalla ISN (Società Internazionale di Nefrologia) e dalla Fondazione Internazionale delle Malattie Renali è “Una buona salute dei reni per tutti. Promuovere un accesso equo alle cure e una pratica terapeutica ottimale”.

Per l’occasione, la struttura di Nefrologia e Dialisi di Asl Taranto propone l’iniziativa “Porte aperte in Nefrologia”, due open-day mattutini in reparto per due venerdì di seguito. In particolare, venerdì 15 e venerdì 22 marzo, negli ambulatori di nefrologia e dialisi, siti al piano terra del Santissima Annunziata, un’equipe di medici e infermieri sarà a disposizione dei cittadini per counselling su prevenzione e gestione della malattia renale cronica.

Si effettueranno inoltre check up gratuiti che comprendono un colloquio con lo specialista nefrologo, la misurazione della pressione arteriosa, della glicemia e l’esame urine mediante stick. L’accesso nelle due date di open day è libero, dalle 8:30 alle 13:30.

La struttura complessa di Nefrologia e Dialisi del Santissima Annunziata, diretta dal professor Luigi Morrone, è specializzata nella diagnosi e nel trattamento delle patologie renali e di sostituzione delle funzioni renali, nell’esecuzione di biopsie renali, allestimento di accessi vascolari per emodialisi e, in collaborazione con il team della Chirurgia Generale, nel posizionamento di cateteri per dialisi peritoneale.

Presso l’ambulatorio sono attive le sezioni MAREA (Malattie Renali Avanzate), Lista d’attesa trapianti e Follow up trapiantati per seguire i pazienti con malattia renale avanzata, avviarli al trapianto in tempi brevi e seguirli nel post trapianto. Da novembre 2020, inoltre, sono attivi i Pac-service regionali per l’inserimento in lista di attesa trapianto rene (PAC27); per il mantenimento in lista di attesa (PAC28); per lo studio del donatore di rene da vivente (PAC29); per il follow up del paziente trapiantato (PAC73).

Attualmente, nell’ambulatorio MAREA sono in carico 100 pazienti; grazie ai Pac-service regionali sono stati sottoposti a trapianto 20 pazienti negli ultimi tre anni; sono state preparate 5 coppie di donatore – ricevente di rene per trapianto da vivente. Sono inoltre in studio 42 candidati a trapianto. Nello stesso ambulatorio, sono seguiti in follow up 75 pazienti già sottoposti a trapianto presso altri Centri Trapianti, in costante collegamento e collaborazione.