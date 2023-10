Pubblicità in concessione a Google

Tutto pronto per l’atteso concerto dei The Colors a Villa Castelli, in provincia di Brindisi a pochi chilometri da Grottaglie. Stash è pronto a far ballare tutti i presenti sulle note del successone Italodisco.

Pubblicità in concessione a Google

Il concerto, gratuito, rientra nel programma dei festeggiamenti patronali di Villa Castelli.

Visti gli eventi programmati nell’ambito dei festeggiamenti in onore dei Santi Patroni il sindaco ha ordinato di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e sarà operativo a partire dalle ore 18,00 del 30 settembre 2023 e fino alle ore 03,00 del 04 ottobre 2023.

The Colors a Villa Castelli: ore 21 pazza Municipio

Il giorno 3 ottobre, in occasione dei festeggiamenti dei Santi Patroni, nel Comune di Villa Castelli si terrà quindi lo spettacolo musicale ove è prevista la partecipazione del gruppo musicale dei “The Kolors”. A tal proposito, l’amministrazione comunale, prevista la partecipazione di numeroso pubblico con conseguenti disagi per la circolazione veicolare e pedonale ha predisposto ogni misura utile al fine di garantire lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza.

Quattro associazioni di volontariato e protezione civile supporteranno l’ente per regolare l’afflusso e il deflusso degli spettatori.

The Colors a Villa Castelli: Ordinanza

Il sindaco con ORDINANZA SINDACALE N. 79 DEL 29/09/2023 ha ordinato PROVVEDIMENTI PER LA SICUREZZA E L`ORDINE PUBBLICO MANIFESTAZIONE DEL GIORNO 03.10.2023

DIVIETO assoluto di vendita e somministrazione di bevande ed alimenti in bottiglie o bicchieri di vetro e lattine. La somministrazione e la vendita di bevande o alimenti, può avvenire in bicchieri/contenitori siano essi di plastica o di vetro, purchè l’utilizzo di bicchiere/contenitore di vetro avvenga esclusivamente all’interno di locali ed aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell’attività legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico. Per la vendita di bevande in contenitori di plastica è imposto l’obbligo per l’esercente di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi;

DIVIETO per i consumatori di utilizzare bottiglie/contenitori di vetro di qualsiasi genere o lattine in alluminio nelle aree del concerto;

CHE le vie interessate dai divieti imposti con la presente ordinanza sono quelle di via Vittorio Emanuele, Piazza Municipio e Viadotto dell’Impero debitamente delimitate per il 03.10.2023 dalle ore 15:00 e fino alle ore 02:00 del 04.10.2023 e comunque anche le vie limitrofe alla zona interessata al concerto.

DISPONE inoltre per motivi di ordine e sicurezza pubblica, il divieto di accesso nel centro abitato dalle ore 17:00 del giorno 03.10.2023 alle ore 01:00 del 04.10.2023 per i veicoli condotti da non residenti nel comune di Villa Castelli. Sono esclusi i veicoli al serviziodi persone diversamente abili, i veicoli adibiti a servizio trasporto pubblico,i veicoli adibiti a servizi di emergenza, forze dell’ordine e organizzazione dell’evento.