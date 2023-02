Pubblicità in concessione a Google

Migliaia di segnalazioni per la Tim in down. Il gestore ha problemi oggi domenica 5 febbraio. Le segnalazione giungono dopo quelle degli scorsi giorni su Libero. (notizia in aggiornamento).

⚠️ Confirmed: #Italy is in the midst of a major internet outage with high impact to leading operator Telecom Italia; real-time network data show national connectivity at 26% of ordinary levels; incident ongoing 📉 #TIMDown pic.twitter.com/Ypo8UBuxeV — NetBlocks (@netblocks) February 5, 2023