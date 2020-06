Noi amanti delle auto desideriamo sempre le migliori attrezzature, quindi scegliamo spesso comfort, bellezza e sicurezza.Tuttavia, dobbiamo essere bravi a scegliere gli accessori giusti. Un aspetto però fondamentale su cui concentrare maggiormente attenzione sulle gomme. Sono considerati uno dei punti più importanti dell’auto perché ricevono il massimo impatto durante la guida.

Quando scegliamo un veicolo da acquistare, non ci interessa il tipo, ma solo le sue condizioni. Basta guidare con un sorriso.

Sappi che scegliere la qualità è estremamente importante, poiché implica la tua sicurezza e quella di altri conducenti sulle autostrade. Non possiamo non menzionare che lo pneumatico di qualità non garantisce solo la sicurezza stradale, ma anche un eccellente guida e consumi ridotti.

Sulla base di un sondaggio condotto da una società americana, circa il 37% dei proprietari di auto scambia il pneumatico con lo stesso marchio che è arrivato sul veicolo al momento dell’acquisto.

Nella classifica delle vendite, l’azienda Michelin continua a guidare ed è considerata la migliore marca. Poco dopo troviamo le aziende Pirelli e Goodyear.

Controlla l’elenco delle marche di pneumatici per auto preferite in base alla classifica delle vendite.

1. Michelin

Questo marchio è noto in tutto il mondo per il suo omino. La sua produzione ha più di 127 anni. Sono conosciuti per la produzione di pneumatici con poca resistenza , con conseguente risparmio di carburante.

Per quanto riguarda i prezzi, Michelin non è di solito uno dei più economici, ma se analizziamo la durata degli pneumatici, il valore paga.

2. Pirelli

Il marchio Pirelli è stato acquistato nel 2015 da un’azienda cinese, ma le gomme non hanno perso la loro versatilità in tutte le situazioni e continuano ad avere un’eccellente capacità fuoristrada. Gli esperti affermano che il pneumatico a marchio Pirelli garantisce alte prestazioni nei veicoli, offrendo un maggiore comfort di guida.

3. Goodyear

Il marchio americano con oltre 117 anni sul mercato è noto in tutto il mondo per la produzione di pneumatici per servizio pesante. Goodyear non raggiunge il livello del primo marchio nella nostra lista, ma non viene escluso dal diventare uno dei migliori marchi di pneumatici.

4. Nexen

Con la sua grande massa produttiva è considerata la prima azienda di pneumatici in Corea, riconosciuta nella classifica delle 10 migliori case produttrici di pneumatici al mondo.

5. Hankook

La società è presente in 170 paesi ed è nota per offrire qualità, longevità e tenuta impeccabile su strade asciutte, bagnate e innevate. Le sue gomme si trovano nelle migliori marche automobilistiche, come: Mercedes, Chrysler, GM e Volkswagen.

