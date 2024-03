Torna a Grottaglie il Mercatino della Solidarietà

Pubblicità in concessione a Google

Torna anche quest’anno a Grottaglie il “Mercatino della Solidarietà”, che si terrà all’interno della scuola “D’Amicis” dalle ore 9:00 alle 12:00 di mercoledì 27 .

Il programma dell’evento vedrà ospitare all’interno del cortile della scuola le tradizionali campagne nazionali di raccolta fondi di Fondazione ANT e AIL e dell’associazione genitori oncoematologia A.G.T.O.E. di Taranto – Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica, e dei Delfini Messapici, che permetteranno di sostenere la ricerca scientifica.

Ci sarà inoltre il mercatino di prodotti realizzati nei laboratori creativi condotti dai genitori e la “Lotteria della solidarietà” con doni offerti dai genitori degli alunni.

A evidenziare lo spirito dell’evento una frase di Papa Giovanni Paolo II: “Nessuno è così ricco da poter fare a meno degli altri, nessuno così povero da non poter offrire qualcosa agli altri”, che spiega bene anche l’origine di molti degli oggetti posti in vendita, frutto di una attenta opera di riciclaggio e recupero condotta da alunni e genitori per sottolineare l’importanza di non sprecare e di offrire una “seconda vita” agli oggetti reperiti in casa e utilizzati per i tradizionali “lavoretti”.

Il giorno del mercatino sarà preceduto da una serie di incontri che gli alunni delle classi quinte di scuola Primaria e prime e seconde di Scuola Secondaria avranno con le associazioni che parteciperanno all’evento, al fine di illustrare le loro attività e la futura destinazione dei fondi raccolti.