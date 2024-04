Pubblicità in concessione a Google

Torna a riunirsi il Consiglio Comunale a Grottaglie.

L’adunanza convocata per oggi pomeriggio è la prima dopo i diversi scossoni tellurici che hanno interessato la maggioranza che sostiene il sindaco D’Alò.

La massima assise è convocata, in seduta straordinaria, nella sala consiliare della Sede Municipale, per il giorno venerdì 19 aprile 2024 ore 16:00 per discutere dei seguenti ordini del giorno:

1. Convalida e surroga consigliere comunale

2. Approvazione delle modifiche allo statuto dell’associazione Aicc – Associazione italiana città della ceramica e atti conseguenti.;

3. Utilizzo di personale del comune di Ostuni attraverso il ricorso all’istituto del cosiddetto “scavalco condiviso” delibera G.C. n 40 del 22.02.2024 “rinnovo convenzione e autorizzazione alla stipula” – variazione al bilancio di previsione 2024-2026.

4. Approvazione rendiconto della gestione 2023