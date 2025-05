Pubblicità in concessione a Google

Dopo qualche giornata di incertezza e qualche nuvola di troppo, a Taranto e in tutta la provincia il meteo cambia di nuovo faccia: sta per tornare il caldo. E non un caldo qualsiasi, ma di quelli che sembrano volerci ricordare che l’estate non è poi così lontana.

Già da metà settimana, le temperature inizieranno ad alzarsi gradualmente, con massime che toccheranno e in alcuni casi supereranno i 27-28 gradi, soprattutto nelle zone interne e nelle ore centrali del giorno. Anche lungo la costa e in città, il sole sarà protagonista, con giornate luminose e cieli sereni.

Le minime si manterranno più miti, il che renderà le mattinate piacevoli e le serate ideali per una passeggiata sul lungomare o per sedersi all’aperto a prendere un caffè. L’aria sarà asciutta, e il vento, se presente, sarà leggero e non fastidioso.

Un anticipo d’estate, insomma, che arriva puntuale per accompagnare il ponte del 1° maggio e dare nuova energia a chi ha voglia di uscire, godersi la natura e il mare o semplicemente rilassarsi al sole. Ottime notizie anche per chi ha in programma una gita fuori porta o un barbecue in giardino: il tempo sarà dalla vostra parte.

Insomma, Taranto si prepara a vivere giorni splendidi, con temperature che ci faranno dimenticare il grigiore di aprile. Un’occasione perfetta per rispolverare gli abiti leggeri e, perché no, fare un primo salto al mare.