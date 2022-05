Pubblicità in concessione a Google

L’Amministrazione Comunale sta cercando un operatore interessato a svolgere in via sperimentale servizi di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini a cui associare lo stemma della città.

La scelta rientra nell’attenzione alle tematiche sulla tutela della qualità della vita, anche nell’ambito della mobilità urbana, ed attribuisce rilevanza strategica alle iniziative volte a contrastare le problematiche legate al traffico veicolare.

A tal proposito l’Amministrazione Comunale vuole attivare un sistema innovativo di utilizzo e gestione di monopattini elettrici, da mettere a disposizione di residenti, city-user e turisti, con servizio di sharing pubblico in modalità “freefloating” (a flusso libero), cioè con possibilità di restituire il monopattino in punti diversi da quello di prelievo.

A tal proposito è stata bandito un avviso pubblico per individuare gli eventuali operatori economici interessati.