Tragedia sfiorata a Grottaglie. Tempestivo intervento dei Vigili

“In data odierna, nel centro cittadino di Grottaglie, una pattuglia della polizia locale è stata allertata da un cittadino che una donna, poi risultata avere 19 anni, stava minacciando di lanciarsi da un balcone sito al primo piano. Giunti sul posto hanno verificato che, in effetti, una donna era sul balcone, posizionata al di fuori dello stesso. La stessa, alcuni attimi dopo, si lasciava cadere nel vuoto ed i due agenti posizionati al di sotto riuscivano a prenderla, letteralmente, al volo. Adagiavano la stessa su alcuni cuscini che, nel frattempo, dei cittadini avevano posizionato sul marciapiedi attendendo l’arrivo dei sanitari che hanno provveduto a trasportare al donna presso l’ospedale SS: Annunziata di Taranto per le cure del caso.”

E’ quanto comunica il Comando della Polizia Locale di Grottaglie.