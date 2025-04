NOTIFICAZIONE

TRASLAZIONE DELLA BARA

DEL ROMANO PONTEFICE FRANCESCO

NELLA BASILICA VATICANA

Mercoledì 23 aprile 2025 alle ore 9.00, la bara con il defunto Romano Pontefice Francesco sarà portata dalla Cappella della Domus Sanctæ Marthæ alla Basilica Papale di San Pietro, secondo quanto previsto nell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (nn. 41-65).

Dopo il momento di preghiera, presieduto da Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Kevin Joseph Farrell, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, ha inizio la traslazione.

La processione percorrerà la Piazza Santa Marta e la Piazza dei Protomartiri Romani; dall’Arco delle Campane uscirà in Piazza San Pietro ed entrerà nella Basilica Vaticana attraverso la porta centrale.

Presso l’altare della Confessione il Cardinale Camerlengo presiederà la Liturgia della Parola, al termine della quale avranno inizio le visite alla salma del Romano Pontefice.

* * *

I Patriarchi e i Cardinali, indossando l’abito corale loro proprio, si troveranno nella Cappella della Domus Sanctæ Marthæ per le ore 8.45.

Gli Arcivescovi e i Vescovi, i Canonici del Capitolo Vaticano, i Penitenzieri Minori Vaticani Ordinari e, in conformità al Motu Proprio«Pontificalis Domus», tutti i componenti della Cappella Pontificia, indossando l’abito corale loro proprio, si troveranno in Piazza Santa Marta per le ore 8.30.

Città del Vaticano, 22 aprile 2025

Per mandato del Collegio Cardinalizio

✠ Diego Ravelli

Arcivescovo tit. di Recanati

Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie