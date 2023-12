Pubblicità in concessione a Google

Ancora novità per Volotea a Bari. A pochi giorni dall’annuncio della sua nuova base operativa sull’aeroporto Karol Wojtyla, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee è già pronta ad ampliare l’offerta pugliese e svela 3 nuove rotte. A partire dal prossimo 3 luglio sarà disponibile il collegamento verso Preveza/Lefkada, in Grecia, con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato, e un’offerta di più di 3.000 posti in vendita. Sempre in Grecia, dal 4 luglio si potrà volare alla volta di Rodi, con 3 frequenze settimanali – il martedì, giovedì e sabato – e più di 9.000 posti in vendita. Infine, dal 5 luglio sarà disponibile la rotta verso Spalato, con più di 6.000 posti in vendita e frequenza bisettimanale, il lunedì e il venerdì.

Volotea è decisa a mettere il turbo a Bari, dove ha previsto per il 2024 un +38% in termini di capacità e un aeromobile A320 basato all’Aeroporto Karol Wojtyla. Dopo il recente annuncio della sua nuova base operativa – la ventunesima a livello europeo e l’ottava in Italia – il vettore potenzia ulteriormente la sua offerta e propone 3 nuove rotte, perfette per programmare la propria estate.

“Grazie a queste nuove rotte, confermiamo la centralità dello scalo pugliese per il nostro 2024 e rafforziamo ulteriormente la nostra offerta – ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -Tutti i viaggiatori in partenza da Bari avranno così un bouquet di destinazioni ancora più ampio tra cui scegliere, verso 5 Paesi: Grecia, Spagna, Francia, Italia e Croazia, per pianificare in totale comodità le loro prossime vacanze”.

“Con l’annuncio di oggi – ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia – si completa il quadro dei collegamenti programmati da Volotea e AdP per la prossima summer. Un network che viene incontro anche alle legittime esigenze di mobilità dei pugliesi e al loro diritto a poter disporre di una rete capillare di collegamenti comodi verso tutte le destinazioni , non solo business, ma anche, perché no, turistiche”.

Per il 2024 saranno quindi 18 i collegamenti disponibili: 9 in Grecia (Atene, Corfù, Heraklion/Creta, Mykonos, Preveza/Lefkada – novità 2024, Rodi – novità 2024, Santorini, Skiathos e Zante), 3 in Italia (Comiso – novità 2024, Firenze e Olbia), 2 in Francia (Lione e Tolosa – novità 2024), 2 in Spagna (Bilbao e Malaga – entrambe novità 2024), 2 in Croazia (Dubrovnik e Spalato – entrambe novità 2024). Tutti i voli sono in vendita sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.