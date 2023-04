Pubblicità in concessione a Google

Da sabato 8 aprile è aperto il nuovo grande parcheggio di via Bellini a Martina Franca. Si potrà parcheggiare a partire dalle 07.00 fino alle 22.00 nei due piani sotterranei della struttura che, sempre negli stessi orari, sarà presidiata dal personale della Rete delle Associazioni di volontariato. I posti auto complessivamente disponibili sono 180.

L’accesso per i veicoli è nei pressi del tratto della SS 172 per la Valle d’Itria, vicino alla rotatoria di ingresso al centro urbano.

Saranno aperti l’ascensore in via Bellini e gli ingressi pedonali dai quali è possibile accedere alla parte sovrastante della struttura – con affaccio sulla Valle e l’antico tracciato medievale in pietra a secco, gli Orti e i Giardini del Duca Caracciolo.

I beni storici sono stati fedelmente ristrutturati secondo le indicazioni del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio culturale. Inquadrando il QR code dei cartelli segnaletici apposti nell’area è possibile conoscere la sua storia e quella delle sue testimonianze storiche e architettoniche.

Il parcheggio sarà gratuito fino alla definizione delle tariffe da parte della Giunta delle quali sarà data comunicazione.

Sabato 15 aprile è in programma l’inaugurazione dell’opera con diversi eventi che saranno resi noti nei prossimi giorni.

“Il parcheggio di via Bellini, atteso da trent’anni, è di fondamentale importanza per la città e soprattutto per gli abitanti e per le attività del centro storico. L’obiettivo prioritario di questa Amministrazione – ha sottolineato Gianfranco Palmisano Sindaco – è quello di consegnare alla Città un’opera complessa alla cui realizzazione abbiamo lavorato per diversi anni. La apriamo a seguito dell’acquisizione di tutti i certificati che consentono l’apertura in sicurezza, ossia il certificato di fine lavori della direzione lavori, il certificato prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco, il collaudo statico dell’area interessata e il collaudo degli impianti e in attesa del collaudo tecnico-amministrativo finale. Inoltre, per quest’opera complessa che è molto di più di un parcheggio considerando quanto è stato realizzato nella parte sovrastante, l’apertura a ridosso delle festività pasquali sarà anche un primo test importante in vista dei prossimi ponti festivi e del periodo clou della stagione turistica,”.

In questi giorni e nei prossimi l’ufficio Lavori Pubblici del Comune ha effettuato e continuerà a effettuare dei piccoli interventi migliorativi sull’intera area.