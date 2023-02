Pubblicità in concessione a Google

Uno dei giochi più amati da sempre, sin dalla sua invenzione, è sicuramente la roulette. Inventata nel 17esimo secolo, oggi ancora gode di grande fama, come presenza fissa nei casinò fisici e virtuali di tutto il mondo.

Basato perlopiù sulla fortuna, il gioco della roulette ha una componente strategica insita soprattutto nella gestione delle finanze e delle perdite. Così i giocatori più esperti, dopotutto, riescono ad uscire vincitori o quantomeno “non perdenti” da una serie di partite sfortunate.

Possiamo quindi dire che non esiste un modo totalmente sicuro per vincere alla roulette. Quando il risultato della partita dipende esclusivamente dal caso e in minima parte dalle statistiche, non importa quanti sistemi o strategie si utilizzino, il risultato rimane sempre molto imprevedibile.

Tuttavia, ci sono alcune cose che i giocatori possono fare per aumentare le loro possibilità di vincere alla roulette.

Tutte le strategie possibili per aumentare le vincite

Ci sono alcune regole che possono essere seguite, almeno per diminuire le chance di perdita ingente.

Innanzitutto, giochiamo solo con casinò affidabili e rispettabili. Esistono molte trappole online che offrono bonus allettanti o promesse di vincite facili, ma questi possono essere truffe per attirare i giocatori in un ambiente poco sicuro. Scegli un casinò di buona reputazione e sii cauto quando si sceglie un sito web online, se ti serve un posto da dove iniziare, puoi scegliere la roulette virtuale di Betfair.

In seconda battuta, impara bene le regole del gioco. La roulette può sembrare semplice, ma ci sono molte varianti con regole diverse. Conosci le regole del gioco che stai giocando, inclusi i tipi di puntata e le probabilità associate. Questo ti darà una migliore comprensione di ciò che sta accadendo sul tavolo, e potresti essere in grado di adottare una strategia più efficace.

Altro consiglio è quello di scegliere le scommesse con il margine più basso. Non tutte le puntate infatti hanno lo stesso margine, ad esempio le scommesse su rosso o nero, pari o dispari o alto o basso hanno tutte un margine di casa del 2,7%. Al contrario, le scommesse su numeri singoli hanno un margine di casa del 5,26%. Questo si traduce in possibilità ridotte, perché ovviamente si sta aumentando il rischio, in cambio della possibilità di vincere di più.

I sistemi di scommesse? Inutili. Un trend degli ultimi anni è vendere sistemi che promettono di aumentare le vincite alla roulette. La verità è che nessun sistema di scommesse può influenzare il risultato del gioco, perché è casuale. Nessun sistema, per quanto calcolo matematico ci sia dietro, garantisce la vittoria.

L’importanza delle pause e del rimanere equilibrati

Ultimo ma certo non ultimo consiglio, prenditi delle pause. Farsi prendere dalla foga di recuperare i soldi, o di moltiplicare le vincite ottenute è il modo migliore per perdere. Prenditi del tempo per rilassarti e concentrarti sul gioco quando tutta l’euforia positiva o negativa si è dissipata.

Non smetteremo mai di ripetere che è di vitale importanza mantenere a mente che la roulette è un gioco, di non spendere più di quanto ci si possa permettere di perdere. Il divertimento è l’obiettivo!