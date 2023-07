Pubblicità in concessione a Google

Tutto pronto per il lancio del cartellone estivo della Città di Grottaglie.

Per illustrare il cartellone degli eventi estivi confermati e per prospettare nuovi obiettivi e future collaborazioni, il Sindaco della Città di Grottaglie, Ciro D’Alò con gli assessori alla Cultura e Turismo, Antonio Vinci e allo spettacolo, Vincenzo Quaranta hanno convocato la conferenza stampa di presentazione per Mercoledì 19 luglio 2023, alle ore 11,00.

Saranno presenti i referenti delle principali manifestazioni in programma e in collegamento audio/video il direttore artistico del “Kriptalys Fest”, Roy Paci.