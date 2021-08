Pubblicità in concessione a Google

Si è concluso la scorsa settimana l’iter amministrativo per l’affidamento al nuovo gestore della villetta Colombo.

Il progetto vincitore, come previsto dal bando pubblicato nel mese di giugno e che ricalca quello bandito per Parco della Civiltà, prevede la totale sostituzione della giostrine, l’allestimento di uno spazio interno dedicato ai cani – sino ad ora l’accesso i cani all’interno della villetta era inibito – il miglioramento dell’illuminazione in particolar modo nelle aree dedicate al gioco, l’installazione di 16 telecamere di video sorveglianza ed un ammodernamento generale dell’area.

Una nuova veste per queste aree gioco che permetterà ai bambini e alle loro famiglie di poter usufruire degli spazi in estrema tranquillità e sicurezza.

“La volontà di questa amministrazione – ha dichiarato D’Alò – è quella di creare aree che possano diventare luoghi di aggregazione non solo per i bambini, amplificando le loro funzioni di punti di incontro per l’intera comunità.”