Tutto pronto per l’attesa partita Taranto-Avellino in programma domenica 21 aprile alle ore 20:00 allo stadio Erasmo Iacovone e valida per la 37^ giornata nel Girone C del Campionato Nazionale Serie C Lega Pro.

Taranto-Avellino

Uno scontro sui piani alti della classifica: l’Avellino è secondo con 66 punti, il Taranto ne ha 59. I rossoblu dovranno contenere l’armata campana con il miglior attacco del girone (61 reti) e la miglior differenza reti (33), numeri migliori anche della capolista Juve Stabia.

La società Taranto Football Club 1927 comunica che la conferenza stampa di mister Capuano, prima della gara con l’Avellino, si terrà alle ore 12:30 di sabato 20 marzo, presso la sala stampa dello Stadio Erasmo Iacovone.

Entrambe le squadre sono già certe dei playoff: la squadra di Capuano è in lotta per il quarto posto con la Casertana, mentre l’Avellino vuole difendere il secondo posto.

Taranto-Avellino: Dove vederla in TV

• Data: domenica 21 aprile

• Orario: 20:00

• Canale TV: Sky Sport 252

• Streaming: Sky Go, NOW