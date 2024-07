Tutto pronto per l’apertura della nuova libreria Feltrinelli a Taranto

Con un assortimento di oltre 20mila libri, di cui 2400 per il reparto ragazzi, apre nella centralissima Via Di Palma. Sarà spazio di cultura e di valorizzazione ell’energia e della vivacità del territorio. Per l’inaugurazione della libreria, mercoledì 3 luglio, una serata di festeggiamenti con Nicola Lagioia, Antonella Lattanzi, Florinda Fiamma e con gli interventi musicali della cantautrice Erica Mou.