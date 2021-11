Ufficiale: Grottaglie, ecco la nuova Giunta. La prima del D’Alò bis

Pubblicità in concessione a Google

Come anticipato ieri arriva puntuale oggi la conferma e quindi l’ufficialità della nuova Giunta Comunale della Città di Grottaglie.

Il sindaco rieletto Ciro D’Alò ha sciolto le riserve e ha nominato i sette assessori che comporranno il nuovo organo di governo della città.

Cos’è Giunta Comunale

La giunta è un organo collegiale composto dal sindaco, che ne è anche presidente, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto comunale, che nelle regioni a statuto ordinario non deve essere superiore a un terzo (art. 47 Tuel Dlgs 267/2000), arrotondato in eccesso, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine anche il sindaco, e comunque non superiore a dodici.

A Grottaglie 7 scranni

La legge 7 aprile 2014, n. 56 (legge Delrio) stabilisce il numero dei componenti dell’organo a seconda della popolazione residente nel comune italiano di riferimento:

per i comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti è previsto un numero massimo di 7 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria)

Il comunicato ufficiale diffuso da Ciro D’Aló

“Quattro uomini e tre donne, tre riconferme e quattro nuovi ingressi. Il sindaco Ciro D’Alò ha definito la nuova Giunta dopo la riconferma ricevuta dalle urne.

LE CONFERME. Vincenzo Quaranta resta vicesindaco e mantiene le deleghe ma dovrà occuparsi anche della Polizia Municipale, della Protezione Civile, del personale e dello spettacolo. Confermato anche l’assessorato alla Pianificazione territoriale, Rigenerazione Urbana e Mobilità sostenibile che resta nelle mani di Giovanni Blasi che dovrà occuparsi anche di lavori pubblici e della manutenzione delle strade e dei marciapiedi. L’assessorato ai servizi sociali continuerà ad essere guidato da Marianna Annicchiarico che si occuperà anche del contenzioso.

I NUOVI INGRESSI. Maurizio Stefani, consigliere più suffragato della lista Grottaglie Democratica, si occuperà delle politiche per l’ecologia e l’ambiente, affari generali, organi istituzionali, appalti e contratti e manutenzione impianti e immobili. Il vice preside dell’Istituto alberghiero “E. Morante” di Crispiano, prof. Antonio Vinci si occuperà di politiche educative, istruzione, partecipazione, cultura, turismo, percorsi ceramici e dei Progetti Utili alla collettività (P.U.C.).

La giovanissima Alessia Piergianni, laureanda in Economia Aziendale, dovrà occuparsi di politiche agricole, sviluppo rurale e centro servizi per l’agricoltura, verde pubblico e strade rurali. A lei anche la nuova delega alla promozione delle tradizioni locali.

In base alle nomine assessorili entreranno a far parte del Consiglio Comunale: l’assessore uscente all’ambiente, Alessandra Carbotti per la lista CON D’Alò, Giovanni Marchese per la lista Rigenerazione e Leonardo Attanasio per Grottaglie Democratica.

Lunedì alle ore 16:00, durante la prima seduta del Consiglio Comunale che ritorna a svolgersi in presenza, la massima assise comunale dovrà decidere a chi affidare la Presidenza e la vice presidenza del Consiglio Comunale.

In questi anni, grazie ad assessori e consiglieri comunali, abbiamo portato avanti un forte affiatamento e un grande lavoro di squadra e i cittadini hanno premiato i risultati.

Ringrazio gli assessori uscenti, Alessandra Carbotti, Mario Bonfrate, Elisabetta Dubla e Vincenzo Fornaro per l’impegno che giornalmente hanno messo a disposizione per la nostra città. Come nel 2016, la nuova giunta non è stata formata soltanto guardando alle preferenze dei candidati alla carica di consigliere ma soprattutto alle competenze e al tempo che ognuno riuscirà a mettere a disposizione per Grottaglie. La squadra è pronta, possiamo rimetterci in viaggio.”

Ciro D’Alò, Sindaco Città di Grottaglie

Come avviene la nomina

Secondo l’art. 47 del d. lgs. 267/2000 gli assessori sono nominati dal sindaco fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

Assessore e consigliere cariche incompatibili

Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio, tuttavia, poiché secondo l’art. 64 del d. lgs. 267/2000 in questi comuni la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere, chi è stato nominato assessore cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina.

Il lavoro della Giunta

Secondo l’art. 48 del d. lgs. 267/2000 la giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso; adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Ciascun assessore riceve, di norma, una o più deleghe relative a settori specifici dell’azione amministrativa comunale.