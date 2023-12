Pubblicità in concessione a Google

Verranno presentati ufficialmente lunedì 18 dicembre, a partire dalle ore 10.30, i lavori di riassetto funzionale del Terminal dell’Aeroporto di Grottaglie, quale centro polifunzionale per l’Industria Aerospaziale.

A darne comunicazione Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto.

Aeroporto di Grottaglie

“Un sogno che diventa realtà… che avrà ricadute positive in termini economici e turistici non solo per Grottaglie ma per tutta la provincia ionica.” Commenta Borraccino.

“Da ricordare, che prima di arrivare a questo importante traguardo, negli ultimi anni, l’areoporto di Grottaglie, oltre ad essere stato oggetto di rilevanti lavori di rifacimento strutturale tra i quali l’ampliamento del piazzale di sosta degli aerei, il rifacimento degli hangar, il rifacimento della via di rullaggio, nel maggio 2018, era stata data notizia che l’aeroporto di Taranto-Grottaglie era stato individuato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall’ENAC per realizzare il primo spazioporto italiano operativo per i voli suborbitali.”

Aggiunge il Consigliere del Presidente della Regione Puglia.

“Nell’ottobre 2020 il consiglio d’amministrazione dell’ENAC ha approvato il Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli spazioporti, segnando una conferma ufficiale in appoggio all’adattamento del complesso. Ora diventerà un centro polifunzionale per l’industria aerospaziale dove, tra le altre attività, si potranno attivare i voli di linea passeggeri.” Conclude.

L’annuncio nel 2019