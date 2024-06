Pubblicità in concessione a Google

Si susseguono i rumors sull’arrivo dei Capi di Stato in Puglia per il G7. Secondo le ultime voci sarebbe stato schedulato l’arrivo di un aereo della compagnia governativa del Regno Unito per questa notte sulla pista dell’Aeroporto di Grottaglie. Potrebbe essere Sunak.

Pubblicità in concessione a Google

Tutte queste però sono voci, rumors, sensazioni che aumentano il trasporto e l’emozione che l’intera regione sta vivendo per aver avuto l’onore di accogliere i grandi potenti mondiali.

Intanto però, questo è un dato di fatto, l’aeroporto è presidiato dalle forze dell’Ordine, a bordo pista e nel sedime aeroportuale di Grottaglie carabinieri e polizia.

L’evento vedrà la partecipazione dei Capi di Stato e di Governo dei sette Stati membri, oltre al Presidente del Consiglio Europeo e alla Presidente della Commissione Europea in rappresentanza dell’Unione Europea.

Come da tradizione, prenderanno parte ai lavori anche i rappresentanti di alcuni Stati e organizzazioni internazionali invitati dalla presidenza di turno.

Nazioni e organizzazioni internazionali:

· Algeria – Abdelmadjid Tebboune, Presidente

· Argentina – Javier Milei, Presidente

· Banca Africana di Sviluppo – Akinwumi Adesina, Presidente

· Banca Mondiale – Ajay Banga, Presidente

· Brasile – Luis Ignacio Lula da Silva, Presidente (Presidenza del G20)

· Emirati Arabi Uniti – Mohammed bin Zayed, Presidente

· Fondo Monetario Internazionale – Kristalina Georgieva, Direttore Operativo

· Giordania – Abdallah II, Re

· India – Narendra Modi, Primo ministro

· Kenya – William Ruto, Presidente

· Mauritania – Mohamed Ould Ghazouani, Presidente (Presidenza dell’Unione Africana)

· OCSE – Mathias Cormann, Segretario Generale

· ONU – Antònio Guterres, Segretario Generale

· Santa Sede – Papa Francesco

· Tunisia – Kaïs Saïed, Presidente

· Turchia – Recep Tayyip Erdoğan, Presidente