Si susseguono i rumors sull’arrivo dei Capi di Stato in Puglia per il G7. Secondo le ultime voci sarebbe stato schedulato l’arrivo di un aereo della Air Force Germany per domani mattina sulla pista dell’Aeroporto di Grottaglie. Potrebbe essere Scholz.

Tutte queste però sono voci, rumors, sensazioni che aumentano il trasporto e l’emozione che l’intera regione sta vivendo per aver avuto l’onore di accogliere i grandi potenti mondiali.

Intanto però, questo è un dato di fatto, l’aeroporto è presidiato dalle forze dell’Ordine, a bordo pista e nel sedime aeroportuale di Grottaglie carabinieri e polizia.