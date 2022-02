Ultim’ora: a Taranto si gioca Italia-Turchia under 19

Pubblicità in concessione a Google

A Taranto allo Iacovone si gioca Italia-Turchia under 19. L’amichevole precede le qualificazioni per gli Europei under 19.

Il 9 febbraio alle 11.30, allo Stadio “E. Iacovone”, arriverà la nazionale italiana di calcio under 19 che affronterà la nazionale pari età della Turchia.

Nazionale Under 19, la lista dei convocati

Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Gioele Zacchi (Sassuolo);

Difensori: Nicolò Bertola (Spezia), Davide Gentile (Fiorentina), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Mulazzi (Juventus), Luigi Palomba (Cagliari), Edoardo Pieragnolo (Sassuolo), Riccardo Stivanello (Bologna), Riccardo Turicchia (Juventus);

Centrocampisti: Nicolò Cavuoti (Cagliari), Giacomo Faticanti (Roma), Samuele Giovane (Atalanta), Luis Hasa (Juventus), Tommaso Maressa (Juventus), Fabio Miretti (Juventus), Filippo Terracciano (Hellas Verona);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Napoli), Tommaso Mancini (Vicenza), Luciano Valente (Groningen), Antonio Vergara (Napoli), Samuele Vignato (Monza).