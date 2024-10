Pubblicità in concessione a Google

(AGGIORNAMENTO 11:25 )Poi rientro alla normalità: Aeroporto Riaperto e Operativo

Ultim’Ora: Aeroporto di Brindisi, incendio. Chiusura pista. Tutti i voli cancellati.

Aeroporti di Puglia informa che a seguito di un problema tecnico a un aeromobile in pista per la partenza si è reso necessario procedere alla sospensione dei voli in arrivo e partenza dall’aeroporto del Salento di Brindisi. I tecnici della compagnia sono all’opera affinché Aeroporti di Puglia possa ripristinare le normali condizioni operative.

Ryanair informa che i passeggeri interessati verranno avvisati e tutti i passeggeri che viaggiano da/per l’aeroporto di Brindisi giovedì 3 ottobre dovranno controllare la propria app Ryanair per gli ultimi aggiornamenti sul proprio volo.

Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati ai passeggeri da questa chiusura temporanea della pista che è fuori dal controllo di Ryanair e interessa tutte le compagnie aeree che operano da/per l’aeroporto di Brindisi giovedì 3 ottobre.

Potential disruption to/from Brindisi Airport (Thurs 03 Oct) due to temporary runway closure.

Affected passengers will be notified and any passengers travelling to/from Brindisi Airport on Thurs 03 Oct should check their Ryanair app for the latest updates on their flight.

We regret any inconvenience caused to passengers by this temporary runway closure which is outside of Ryanair’s control and affects all airlines operating to/from Brindisi Airport on Thurs 03 Oct.