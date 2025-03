Pubblicità in concessione a Google

Precipitazioni intense, rovesci temporaleschi, grandinate e vento forte: questo è quanto si prevede in tutta la Puglia a partire dalle ore 20:00 del 27 marzo 2025, come comunicato dalla Protezione Civile della Regione Puglia. È stata diramata un’allerta meteo di livello giallo valida per 24 ore, con possibili disagi in tutto il territorio regionale.

L’evento meteorologico rientra nei fenomeni a rischio idrogeologico e idraulico e interessa tutte le zone della regione, dal Gargano al Salento.

Indice dell’articolo

Zone pugliesi interessate dall’allerta

Tutte le nove zone di allerta della Puglia sono state classificate con codice giallo (criticità ordinaria), per rischio idrogeologico e temporali, alcune anche per rischio idraulico. Le aree specifiche interessate sono:

Gargano e Isole Tremiti

Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle

Puglia Centrale Adriatica

Salento

Bacini del Lato e del Lenne

Puglia Centrale Bradanica

Basso Ofanto

Sub-Appennino Dauno

Basso Fortore

La situazione interesserà un’ampia fascia territoriale, con particolare attenzione alle aree interne e costiere soggette a possibili accumuli d’acqua e allagamenti improvvisi.

Fenomeni meteorologici previsti

Secondo il bollettino di criticità regionale, si prevedono:

Precipitazioni sparse , anche a carattere di rovescio o temporale

, anche a carattere di rovescio o temporale Quantitativi cumulati localmente moderati

Attività elettrica intensa (fulmini)

(fulmini) Grandinate locali

Forti raffiche di vento

Incremento dei livelli idrometrici di fiumi e corsi d’acqua secondari

Questi fenomeni possono verificarsi in modo rapido e violento, con rischio di dissesti idrogeologici e danni localizzati.

Impatto sul territorio e raccomandazioni

L’impatto previsto è di tipo ordinario, ma potenzialmente significativo in caso di nubifragi improvvisi o esondazioni. I comuni e le province sono invitati ad attivare le misure minime di allerta previste per la fase di “attenzione”. La popolazione potrebbe trovarsi a fronteggiare:

Allagamenti nei centri urbani

Difficoltà nella viabilità, soprattutto strade secondarie

Blackout temporanei causati da fulmini

Caduta di rami e alberi

La Protezione Civile raccomanda massima prudenza negli spostamenti e la verifica dei sistemi di smaltimento delle acque piovane nelle abitazioni.

Precauzioni per i cittadini

Chiunque si trovi nelle aree interessate è invitato a:

Limitare gli spostamenti non necessari , soprattutto nelle ore notturne

, soprattutto nelle ore notturne Non sostare in prossimità di corsi d’acqua , sottopassi o zone depresse

, sottopassi o zone depresse Mettere in sicurezza oggetti e strutture all’esterno delle abitazioni

all’esterno delle abitazioni Seguire gli aggiornamenti dalle autorità locali e dai canali ufficiali

In caso di emergenza, contattare il numero unico 112 o le sedi della Protezione Civile locale.

Monitoraggio e aggiornamenti in tempo reale

Il Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia seguirà costantemente l’evoluzione dell’evento attraverso il sistema di allerta idro-meteo. La fase operativa resta attiva in “ATTENZIONE”, con possibilità di passaggio a “PREALLARME” in caso di peggioramento.

Per aggiornamenti in tempo reale, si consiglia di seguire:

Sito ufficiale della Protezione Civile Puglia

MeteoPugliaindiretta per news locali e previsioni dettagliate

In questi casi, l’informazione tempestiva è fondamentale: il rischio è “ordinario”, ma l’impatto può diventare importante. Restate aggiornati e prudenti.