Ultim’Ora: arriva il Maltempo in Puglia. Attenzione in provincia di Taranto

La Puglia si prepara ad affrontare un’ondata di maltempo intenso nelle prossime ore. Le previsioni meteorologiche indicano l’arrivo di piogge torrenziali, venti forti e possibili mareggiate, con situazioni critiche attese in diverse aree della regione. La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo di colore arancione per alcune province, invitando la popolazione a prestare la massima attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità competenti.

L’obiettivo è quello di prevenire situazioni di pericolo e garantire la sicurezza di tutti. In questo articolo analizziamo l’impatto previsto per ciascuna provincia, con un focus particolare sulla situazione nella provincia di Taranto, una delle zone più esposte a questa ondata di maltempo.

Indice per Provincia

1. Bari

Nella provincia di Bari sono previste piogge abbondanti accompagnate da venti forti provenienti da sud-est. Le aree costiere potrebbero essere interessate da mareggiate, con disagi per la viabilità e per le attività portuali. Particolare attenzione è rivolta ai quartieri più esposti della città di Bari e ai comuni costieri.

2. Brindisi

La provincia di Brindisi potrebbe affrontare violenti temporali e raffiche di vento che potrebbero superare i 70 km/h. Gli esperti consigliano di evitare spostamenti non necessari, soprattutto nelle zone interne collinari e lungo la costa.

3. Lecce

Il Salento è atteso come una delle zone più colpite. La provincia di Lecce potrebbe sperimentare accumuli di pioggia significativi in poche ore, causando allagamenti nelle aree più basse. Si prevedono anche possibili interruzioni nelle forniture elettriche a causa del vento forte.

4. Foggia

Le zone interne della Capitanata potrebbero registrare piogge persistenti, mentre lungo il Gargano sono attese forti raffiche di vento e rischio di smottamenti. La Protezione Civile raccomanda prudenza negli spostamenti sulle strade montane e collinari.

5. Barletta-Andria-Trani

Le città della BAT saranno interessate da precipitazioni diffuse e venti burrascosi, con possibili allagamenti nelle zone urbane. Particolare attenzione è rivolta alla sicurezza degli attraversamenti fluviali e delle arterie stradali principali.

6. Taranto

La provincia di Taranto è sotto osservazione speciale per l’intensità dei fenomeni attesi. Vediamo nel dettaglio.

Focus: Maltempo nella Provincia di Taranto

Tra le province pugliesi, Taranto è una delle più esposte ai rischi connessi a questa perturbazione. Secondo le previsioni, nelle prossime 24-48 ore sono attese piogge importanti.

I rischi principali:

Allagamenti: Le zone più basse della città, come i quartieri Paolo VI e Tamburi, sono particolarmente vulnerabili. I sistemi di drenaggio urbano potrebbero non reggere il volume d’acqua previsto. Vento forte: Raffiche di vento superiori ai 70-80 km/h potrebbero provocare danni a strutture, alberi e cartelloni pubblicitari. La popolazione è invitata a mettere in sicurezza oggetti e a evitare parcheggi sotto alberi o impalcature. Mareggiate: Le coste del litorale ionico, da Castellaneta Marina a Campomarino, potrebbero essere colpite da onde alte fino a 3 metri. Questo potrebbe causare erosione costiera e danni alle strutture balneari. Viabilità: Si prevedono disagi sulle principali arterie stradali, come la SS106 Jonica, e difficoltà per i collegamenti verso le aree interne.

Preparativi e raccomandazioni:

Le autorità locali hanno già attivato i piani di emergenza. La Protezione Civile e le Forze dell’Ordine sono impegnate nel monitoraggio continuo della situazione. Si consiglia ai cittadini di:

Evitare spostamenti non necessari.

Tenersi aggiornati tramite i canali ufficiali.

Prestare attenzione alle segnalazioni sulle condizioni delle strade.

La città di Taranto ha predisposto centri di accoglienza per eventuali sfollati e rafforzato i controlli sulle infrastrutture più a rischio.

Conclusione

L’ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla Puglia rappresenta una seria minaccia per la sicurezza della popolazione e per le infrastrutture regionali. Ogni provincia è chiamata a fronteggiare criticità specifiche, con Taranto che emerge come uno dei territori più a rischio.

È fondamentale che i cittadini restino informati e collaborino con le autorità, evitando comportamenti imprudenti che potrebbero mettere in pericolo la propria incolumità e quella degli altri.

Disclaimer

Le informazioni contenute in questo articolo si basano sulle previsioni meteorologiche più recenti e sulle comunicazioni ufficiali della Protezione Civile. La situazione potrebbe evolversi rapidamente, pertanto si raccomanda di seguire costantemente gli aggiornamenti provenienti dai canali istituzionali e dai media locali.