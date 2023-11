Pubblicità in concessione a Google

Qualche giorno di tregua per il Meteo a Taranto e Provincia, ma le giornate soleggiate e stabili stanno per lasciare il posto a una nuova intensa perturbazione e un netto calo delle temperature.

Pubblicità in concessione a Google

A partire da oggi, martedì, si verifica un cambio di scenario che comporterà un aumento della nuvole e la possibilità di pioggia e anche temporali. La perturbazione che arriva sarà responsabile di una fase di maltempo che interesserà tutta la Provincia di Taranto fino a giovedì, poi una breve tregua, e nel fine settimana è atteso nuovamente il maltempo. Soffieranno nuovamente venti molto forti.

Le prime piogge cominceranno a cadere a partire da questa notte e saranno in intensificazione via via che si avvicina domani.

Domani, mercoledì, i cieli saranno molto coperti, avremo piogge e rovesci a partire dal mattino e per tutta la giornata. Dei veri e propri temporali si verificheranno in particolare giovedì e saranno più forti a Taranto città, Grottaglie, Massafra, San Giorgio, Leporano, Pulsano; Lizzano, Manduria e nelle zone vicine a queste cittadine. Pioggia meno forte invece a Martina, Crispiano e nelle altre zone.

Solo in serata si vedrà l’attenuazione di tutti i fenomeni temporaleschi ma sarà solo una breve tregua. Da sabato nuovo maltempo e deciso calo delle temperature. mentre fino al week end caleranno solo di alcuni gradi, la discesa sarà netta a partire da Domenica: a Taranto, Grottaglie, Manduria, Massafra le temperature minime scenderanno fino a 2°/ 4° C, a Martina Franca 2° C domenica e -1°C lunedì!

La sensazione di freddo sarà ulteriormente accentuato dai forti e freddi venti nordorientali, a causa dell’effetto del “wind chill“, così come è già avvenuto durante lo scorso week end. Questa espressione indica la maggiore sensazione di freddo dovuta alla unione di basse temperature e vento.