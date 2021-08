Pubblicità in concessione a Google

“L’emergenza caldo che stiamo affrontando dai primi giorni di giugno, con temperature costantemente elevate anche di notte, unito al sovraccarico di energia per l’utilizzo di condizionatori ed elettrodomestici sta causando guasti multipli sulla rete elettrica in media tensione interrata gestita da E-Distribuzione.”

E’ quanto dichiara il sindaco di Grottaglie.

“In questi mesi non abbiamo avuto tregua all’ondata di calore che sta avvolgendo non solo la nostra città ma tutto il Sud. Quello che è accaduto ieri sera a Grottaglie è stata purtroppo la presenza contemporanea di più guasti, circa otto, in tutta la città. Sono stati quindi installati immediatamente 3 grandi Power Station che hanno consentito di riprendere in serata l’erogazione di energia elettrica per circa la metà dei clienti interessati dai guasti. Una parte dei clienti per i quali la situazione della rete non consentiva ancora la ripresa del servizio, ha dovuto purtroppo attendere la riparazione definitiva avvenuta nelle prime ore del mattino e alcuni sono ancora in fase di risoluzione.”

Ha aggiunto D’Aló.

“Da ieri sera, seguo costantemente l’evolversi della situazione tenendo contatti strettissimi con il responsabile degli affari istituzionali per la Puglia di E-distribuzione, con il quale, terminata l’attuale emergenza che sta interessando Grottaglie, convocheremo un tavolo tecnico urgente per valutare ogni azione da intraprendere con il fine di scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni simili ed intervenire sulla rete che, con il blackout di ieri sera, è stata duramente compromessa.”