Ultim’Ora: Cantiere sulla SS Taranto – Brindisi, entrambe le direzioni, Demolizione Cavalcavia. Vie alternative

Pubblicità in concessione a Google

Chiusura al traffico sulla tratta SS 7 VIA APPIA dal km 652+500 al km 654+800 su tutte le corsie, Direzione TARANTO-BRINDISI e BRINDISI-TARANTO, per attività di demolizione del cavalcavia della SS 7 al km 652+710.

A partire dal 18/06/2024 dalle ore 06:00 fino al 02/07/2024 alle ore 17:00

Interesserà: tutti gli utenti

Pubblicità in concessione a Google

L”Ordinanza sarà applicata alla tratta SS 7 VIA APPIA dal km 652+400 al km 652+400 sulla rampa di ingresso, svincolo della S.S. 7 al km 652+400 direzione Grottaglie-Brindisi per chi proviene da Taranto dalla SS7 ter al km 0+500 al km 0+500 e da Martina Franca, per attività di demolizione del cavalcavia della SS 7 al km 652+710

Dettaglio: