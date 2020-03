MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

DISPOSIZIONE 8 MARZO 2020

SI DISPONE

SOSPENSIONE

1. La sospensione con decorrenza immediata e sino al 31 marzo 2020 dei ricoveri programmati sia medici che chirurgici presso i Presidi Ospedalieri ASL Taranto.

2. La possibilità di effettuare solo ricoveri con carattere d’urgenza “non differibile” provenienti dal Pronto Soccorso. Tale sospensione è valida per tutti i ricoveri programmati ad eccezione dei ricoveri per pazienti oncologici. Tale sospensione è cogente per tutta l’attività in libera professione intramoenia.

3. La sospensione con decorrenza immediata e sino al 31 marzo 2020 delle seguenti attività:

a. Visite ambulatoriali;

b. Esami strumentali diagnostici e/o operativi;

c. Day service;

d. Diagnostica laboratoristica

SONO FATTE SALVE

• le richieste recanti le motivazioni di urgenza (codice di priorità U), in particolare piani terapeutici, somministrazioni di farmacoterapia e tutte quelle prestazioni che, ancorché programmate, non sono differibili senza potenziale danno al paziente (es. controlli post chirurgici)

• le prestazioni di dialisi

• le prestazioni oncologiche-chemioterapiche

• la radioterapia

• le PET-TAC

• le donazioni di sangue in ottemperanza alla circolare CNS n° 638 del 6/03/2020

• le prestazioni inerenti il percorso nascita

PER TUTTE LE SITUAZIONI IN CUI È PREVISTA L’ECCEZIONE SARÀ NECESSARIO:

• regolamentare gli accessi, ricorrendo alla chiamata-convocazione in fasce orarie

• prima dell’accettazione, adottare misure di triage preliminare (anche telefonico) da parte di Personale adeguatamente formato

• fornire di mascherina chirurgica gli utenti con sintomatologia respiratoria

• garantire la opportuna distanza di sicurezza tra gli utenti nelle sale d’attesa

TALE SOSPENSIONE È COGENTE PER TUTTA L’ATTIVITÀ IN LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA

CUP

• La sospensione con decorrenza immediata e sino al 31 marzo 2020 delle attività front office dei Cup, fatta eccezione per i pagamenti dei ticket relativi a prestazioni urgenti rivolti a pazienti non esenti. Le prestazioni potranno essere prenotate attraverso l’utilizzo dei Call Canter aziendali e per via telematica.

PUNTI DI ACCESSO

• Adozione di provvedimenti tesi alla riduzione dei punti di accesso alle strutture degenziali e ambulatoriali, al fine di agevolare funzioni di controllo degli stessi, nel rispetto comunque delle prescrizioni di legge in tema di sicurezza sul lavoro e normativa antincendio.

LIMITAZIONI DELL’ACCESSO

Limitazioni dell’accesso a tutte le strutture sanitarie della Asl Taranto, ivi comprese le strutture private, con decorrenza immediata e sino al 31 marzo 2020, come di seguito specificato:

• l’accesso ai reparti di degenza sarà consentito esclusivamente durante l’orario di visita ad un solo visitatore per paziente;

• l’accesso agli ambulatori per le prestazioni ambulatoriali o di day service non differibili sarà consentito ad un solo accompagnatore del paziente;

• l’accesso degli operatori di informazione scientifica dei farmaci e dei dispositivi medici non sarà consentito, salvo non rivesta carattere d’urgenza, correlata alla sicurezza d’uso di specifici prodotti, presso le strutture sanitarie e gli studi di MMG, PLS e medici specialisti convenzionati;

• l’accesso dei tirocinanti non sarà consentito, con eccezione dei medici specializzandi ed i medici di medicina generale in formazione;

• l’accesso dei volontari delle associazioni accreditate non sarà consentito, fatta eccezione per quelle organizzate per supporto all’assistenza.