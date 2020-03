“Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e del 9 marzo 2020 con i quali sono state adottate misure finalizzate a prevenire e contrastare la diffusione epidemiologica del “Coronavirus” attraverso una decisa riduzione delle occasioni di aggregazione sociale;

Considerato che i suddetti decreti vietano ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Fatto presente che nella giornata di giovedì si svolgono in zona Savarra e in zona Campitelli i mercati all’aperto di tipo non alimentare le cui caratteristiche sono tali da non consentire di corrispondere alle predette finalità in quanto non permettono di poter regolare l’afflusso dei visitatori e di escludere la formazione di assembramenti di persone con conseguente mancato mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro;

Visto il verbale della riunione della Protezione Civile del Comune di Grottaglie del 10 marzo 2020; SI COMUNICA

la sospensione dei mercati settimanali di giovedì 12 marzo al fine di ridurre il rischio di contagio.

La presente comunicazione viene inviata ai Sig.ri concessionari, al Comando di Polizia Locale, al Commissariato di P.S. e al Comando dei Carabinieri.”