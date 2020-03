Ultim’Ora CoronaVirus Grottaglie, Sindaco Ciro D’Alò: “La nostra comunità è più forte di qualunque cosa, anche del virus”

“Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha appena comunicato in conferenza stampa l’estensione delle restrizioni in tutta Italia per fermare il virus COVID-19. Ha già accennato che le attività didattiche saranno sospese fino al 3 aprile. Questa sera firmerà il nuovo decreto che sarà operativo da domani. Non appena riceveremo l’atto formale vi informeremo tempestivamente sui provvedimenti.

Un atto responsabile del Governo che servirà a tutelare la salute di tutti gli italiani. Senso di comunità e responsabilità ci aiuteranno a superare il momento difficile. Che questo momento sia utile a riscoprire una comunità rispettosa delle persone più adulte e di quelle più fragili. La nostra comunità è più forte di qualunque cosa, anche del virus”.

Ciro D’Alò Sindaco di Grottaglie

L’intervento di Conte