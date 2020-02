Sono risultati negativi i 42 tamponi esaminati oggi dal Laboratorio di riferimento regionale per agente di COVID-19.

“L’accertamento sui casi sospetti continua regolarmente. Si ribadisce che, in linea con le indicazioni del Ministero della Salute, i test per SARS-CoV-2 non vanno eseguiti su soggetti asintomatici, anche se provenienti dalle aree a rischio, ma solo sui soggetti sintomatici dopo attenta valutazione medica. Il livello di attenzione nella regione è massimo. In tutto, ad oggi, in Puglia sono stati effettuati 242 test”.

E’ quanto comunica il presidente della Regione Michele Emiliano.

“Il numero verde 800713931 continua a rispondere ai cittadini per fornire tutte le informazioni. Finora sono state circa 1.000 le chiamate. Il direttore del Dipartimento politiche della salute, Vito Montanaro, ha incontrato questa mattina una delegazione di Federfarma e Ordine dei Farmacisti per rafforzare la collaborazione tra Regione e farmacisti nella gestione dell’emergenza.”

Ha aggiunto Emiliano.