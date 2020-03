Ultim’Ora CoronaVirus: “Secondo caso a Crispiano”

⚠️ EMERGENZA COVID-19 ⚠️ ‼AGGIORNAMENTO 14 MARZO 2020 ore 18.45‼ 👉 Nel videomessaggio: 🔴 Aggiornamento #primo #caso di contagio 🔵 Comunicazione #secondo #caso di contagio 🔴 Riepilogo provvedimenti adottati: 🔹chiusura #uffici #comunali non essenziali 🔹chiusura #villetta Falcone e #centri #sportivi 🔹chiusura #cimitero 🔹chiusura centro comunale di raccolta #rifiuti 🔹#sanificazione #municipio e #biblioteca 🔹sanificazione #strade 🔹ordine di uscire per la #spesa una persona per nucleo familiare 🔹intensificazione #controlli con #PoliziaLocale, #Carabinieri e #PoliziadiStato 🔹#sportello #telefonico per gestire le emozioni. 👉 Non è il momento della caccia all’untore, ma dell’#unità e della #solidarietà di una comunità matura. #IORESTOACASA #ANDRATUTTOBENE