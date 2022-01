Pubblicità in concessione a Google

“Secondo il report del 6 gennaio sono 1.060 a Francavilla Fontana le persone attualmente contagiate, 480 uomini e 580 donne.”

Pubblicità in concessione a Google

E’ quanto ha comunicato sui social il sindaco di Francavilla Fontana pochi minuti fa.

“Il 7% di loro ha un’età compresa fra 70 e 90 anni, il 21% fra 50 e 70, il 32% fra 30 e 50 e infine il 40% fra 0 e 30 anni. Dunque l’età media è di 37 anni.

Devo però precisare che il numero complessivo che vi ho indicato comprende sia le positività al covid19 riscontrate con tamponi antigenici (sono 820) sia quelle confermate dall’esito dei tamponi molecolari (che sono invece 240), mentre nel suo report settimanale l’Asl di Brindisi si riferisce soltanto ai molecolari.

In base allo stesso report dello scorso 6 gennaio, altri 100 nostri concittadini si trovano in isolamento.”

Il sindaco interviene anche su riapertura scuole

“In queste ore ricevo molti messaggi da parte di genitori che mi chiedono come comportarsi in vista della riapertura delle scuole prevista per lunedì.

Rispondo anche qui, in sintesi. Ma torneremo sull’argomento.

Il Governo ha previsto una normale ripresa delle lezioni con l’applicazione di un nuovo protocollo in caso di accertata positività e in questo momento la scelta dei Sindaci della nostra Provincia è di osservare questa decisione – quindi non adotteremo ordinanze per rinviare il ritorno in classe e obbligare alla didattica a distanza – e di sostenere la vaccinazione del personale scolastico e della fascia d’età 5-11 e 12-19.”