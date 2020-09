Pubblicità

"

Questa mattina abbiamo ricevuto conferma ufficiale di un caso Covid-19 a Grottaglie. Si tratta di un cittadino, rientrato dall’Estero. Attualmente è ricoverato presso il Moscati di Taranto ed il suo stato di salute non desta preoccupazione.

L’Asl ha già effettuato lo screening di tutte le persone che hanno avuto contatti con il caso positivo.

A lui l’augurio di una pronta guarigione.

Non abbassiamo la guardia. Anche se la carica virale è più bassa, grazie agli strumenti che ci permettono di difenderci da questo virus, non possiamo permetterci di considerare il virus morto.

Abbiamo da affrontare tante sfide, tra cui la riapertura delle scuole e non possiamo assolutamente permetterci di imbatterci in un nuovo lockdown per cittadini ed imprese, alcune delle quali rischierebbero la chiusura definitiva. Non possiamo permettercelo! Siate responsabili, utilizzate le mascherine, rispettate il distanziamento e le norme anti-Covid.

Ognuno di noi può e deve porre la massima attenzione.”

E’ quanto comunica Ciro D’Aló.