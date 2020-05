Ultim’Ora COVID-19 Taranto: “Polizia Locale, nessun contagiato”. Tampone negativo per 4 operatori

“Tampone negativo per i 4 operatori della Polizia Locale che avevano avuto contatti con una persona risultata positiva al Covid-19. Già da domani mattina torneranno in servizio, confermando come la permanenza ognuno nel proprio domicilio fosse stata dettata da precauzione e non da un provvedimento sanitario (quarantena o isolamento fiduciario) che non era mai stato disposto. Si ribadisce, inoltre, la smentita rispetto alle informazioni diffuse sia sul presunto contagio, sia sull’isolamento cui erano stati sottoposti i quattro operatori. L’esito del tampone conferma anche l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale forniti a ogni componente del corpo di Polizia Locale, dotazione che supera anche le indicazioni minime previste dalle norme”.

Gianni Cataldino, Assessore alla Polizia Locale del Comune di Taranto. E’ quanto informa, Assessore alla Polizia Locale del Comune di Taranto.