Di seguito dichiarazione del Sindaco di Martina Franca sui social intervenendo a margine degli ultimi dati COVID.

“Cari amici, i casi di positività sono in crescita anche nella nostra città. Dall’ultima comunicazione ricevuta oggi, si rilevano 14 casi positivi al Coronavirus, quindi quattro in più rispetto a tre giorni fa quando già c’era stato un aumento legato ai contagi dell’RSA di Alberobello. Si evidenzia che ci sono ulteriori 46 persone in isolamento e sorveglianza fiduciaria.

C’è stata, inoltre, comunicata la chiusura, in via precauzionale, del reparto di pediatria poiché è stata riscontrata la positività al Covid-19 di un bambino pertanto anche gli operatori sanitari sono ora in isolamento fiduciario. Seguiremo l’evoluzione del provvedimento. Chiuso anche l’asilo nido gestito dalla Cooperativa Spes poiché il genitore di un bimbo ha contratto il Coronavirus: la Presidente ha ritenuto, in via cautelativa, di sospendere le attività fino a quando il piccolo non sarà sottoposto a tampone. La Asl di Taranto è informata di queste situazioni e sta provvedendo al tracciamento dei contagi.

Per capire come fronteggiare al meglio la situazione in corso ma soprattutto per contrastare ciò potrebbe verificarsi nelle prossime settimane, questo pomeriggio ho incontrato i Dirigenti comunali e le Forze dell’Ordine per una prima valutazione dei recenti DPCM e dei prossimi eventuali provvedimenti che potrebbe essere opportuno adottare.

Rivolgo un appello a tutti voi ma soprattutto ai più giovani che, in questi giorni, vedo spesso assembrati senza mascherina: facciamo attenzione, incontriamoci con il distanziamento ed evitiamo luoghi affollati. Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti per scongiurare provvedimenti più restrittivi rispetto a quelli già messi in campo dal Governo”.

https://www.facebook.com/ComuneMartinaFranca/posts/946905012385698